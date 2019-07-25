MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:41 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
kuzeyi Zap ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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