Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava...

45 dakika önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Zap bölgesi, Metina, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:41 Kaynak: İHA
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