MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine...
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." - ANKARA
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