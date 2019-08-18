MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:46 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
kuzeyindeki Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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