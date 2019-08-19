MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:24 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK
'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
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