Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava...

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

MSB:
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kandil Dağı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:24 Kaynak: İHA
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