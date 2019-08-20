MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava...
1 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:53 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
kuzeyindeki Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK
'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
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