MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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