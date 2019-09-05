Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin...
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MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin...

2 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Irak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
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