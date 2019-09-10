MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava...
1 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:16 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı Eşini süpürge sapıyla boğmak isteyen adam gözaltına alındı Yargıtay'dan emsal karar: Düğün yapmamak boşanma sebebi Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi! Olay anı kameraya yansıdı