Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava...

MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava...

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Zap bölgesi, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:44 Kaynak: İHA
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