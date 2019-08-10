Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava...

52 dakika önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Irak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:06 Kaynak: İHA
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