Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava...

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Zap bölgesi, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
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