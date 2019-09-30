MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava...
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MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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