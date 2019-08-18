MSB: "Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
42 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:34 Kaynak: İHA
, Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK
'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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