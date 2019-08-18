Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
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MSB: "Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

42 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Metina, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:34 Kaynak: İHA
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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