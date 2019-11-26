Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekâtı kapsamında, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Pençe Harekâtı kapsamında, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit... - Son Dakika

MSB: "Pençe Harekâtı kapsamında, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit...

6 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı kapsamında, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Pençe Harekatı kapsamında, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek." - ANKARA

Hakurk, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:57 Kaynak: İHA
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