MSB: "Pençe harekatında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Irak Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:01 Kaynak: İHA
kuzeyi Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK
bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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