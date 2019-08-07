MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu."
(Mehmet Kalay/İHA)
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