Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"
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MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu bildirildi.

MSB:
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu." - ANKARA
Irak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:12 Kaynak: İHA
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