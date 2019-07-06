MSB: Pençe Harekatında 61 terörist etkisiz hale getirildi



MİLLİ Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatında şimdiye kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, 110 mayın-el yapımı patlayıcı, 151 mağara ve sığınağın imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatında terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcıların tespit edilerek imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "27 Mayıs tarihinde başlayan harekatta şimdiye kadar toplam 61 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen mayın-el yapımı patlayıcı sayısı da 110 oldu. Terör örgütünün kullandığı toplam 151 mağara ve sığınak da içerisindeki mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi. PKK'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 18 adet AK-47 piyade tüfeği, 11958 AK-47 mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar, 1 Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 4364 adet Bixi mühimmatı, 24 el bombası, 3362 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,