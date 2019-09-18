MSB: "Pençe Harekatının başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen...
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MSB: "Pençe Harekatının başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 417 PKK'lı teröristin 111'i Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatının başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 417 PKK'lı teröristin 111'i Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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