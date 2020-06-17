MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı (4) - Son Dakika

MSB, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ettiğini açıkladı.

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