MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı (4) - Son Dakika
MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı (4)
BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİ OPERASYONU SEVK EDİYORMSB, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ettiğini açıkladı.
BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİ OPERASYONU SEVK EDİYOR
MSB, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ettiğini açıkladı.
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17.06.2020 03:47:47. #1.13#
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