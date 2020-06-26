MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu (2) - Son Dakika

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül için başsağlığı mesajı paylaştı.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar mesajında şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 26 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 21:43 Kaynak: DHA
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