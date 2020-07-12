MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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