MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu (2) - Son Dakika

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci için başsağlığı mesajı yayımladı.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda Bakan Akar şunları kaydetti: "Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 00:47 Kaynak: DHA
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