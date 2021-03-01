Son dakika haberi... Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Terör örgütü PKK'ya ait, 80 Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 Kanas şarjörü, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdik." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak 'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında teröristlerin "inlerine" girmeye devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK 'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini bildirdi.

Yunan'ı korku sardı: Türk İHA ve SİHA'ları Rusya bile durduramadı, biz ne yapacağız