MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
20.10.2020 10:51
- MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerine yer verildi. Öte yandan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyona ait görüntüler de yer aldı.
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