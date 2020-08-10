MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava... - Son Dakika

MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava...
MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 11:31
Kaynak: AA
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