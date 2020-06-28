MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu - Son Dakika

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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