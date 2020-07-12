MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK'lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:00 Kaynak: DHA
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