MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi - Son Dakika

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen depoda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirdiği belirtilerek, "Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 63 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 50 adet roketatar mühimmatı, 1000 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 300 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 adet el bombası, 25 kilo dinamit, 1000 adet paketlenmiş bilya ele geçirildi" denildi.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:32

Kaynak: DHA

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