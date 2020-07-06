MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun, planlandığı gibi başarıyla devam ettiği vurgulandı. Komandoların, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tel güdümlü füze ve tetik tertibatı, 1 adet tabanca, 14 adet el bombası, 9 adet el yapımı patlayıcı, 3 adet antipersonel mayın, 15 adet antipersonelantitank roketatar mühimmatı, 1 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 100 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 900 adet 7.62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 150 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,  700 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 1900 adet 5.45x39 milimetre fişek, 14 adet tabanca mermisi, 34 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 4 adet patlamamış top mühimmatı, 28 adet el bombası fünyesi, 9 varil mazot, 1600 adet tahrip kapsülü, 1500 adet mekanik fünye, 233 adet elektrikli fünye, 5 adet jeneratör,  600 metre elektrik kablosu, 1 adet fotoğraf makinesi, 6 adet hilti, 2 adet Yaesu el telsizi, 3 adet silah üstü dürbün, 2 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet gündüz el dürbünü, 4 çuval amonyum nitrat, 2 adet termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 21:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
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