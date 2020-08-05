MSB: "Pençe-Kaplan operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir Güvenlik Korucusunun şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Pençe- Kaplan bölgesinde 05 Ağustos 2020 tarihinde çıkan çatışma sonucu şehit düşen Kahraman Güvenlik Korucusu Sait Üzmen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

(İHA)