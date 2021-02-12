Son dakika haberleri: Pençe Kartal-2 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pençe Kartal-2 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
12.02.2021 21:19
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi" denildi.
(İHA)
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