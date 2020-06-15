MSB: "Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef...
MSB: "Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir.
MSB: "Pençe- Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 08:39 Kaynak: AA
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