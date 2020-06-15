MSB, Pençe Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüleri paylaştı - Son Dakika

MSB, Pençe Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, ani hava harekatıyla terör yuvalarının yerle bir edildiği Pençe Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:52 Kaynak: İHA
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