Bakan Akar Şırnak'ta - Son Dakika
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Bakan Akar Şırnak'ta

24.05.2022 13:19

Bakan Akar Şırnak'ta Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı Yoğun yağış ve sise rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdıkları öğrenildi.

Bakan Akar Şırnak'ta

Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı

Yoğun yağış ve sise rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdıkları öğrenildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi

ANKARA - Teröristlerin hain saldırısının ardından komandoların, Pençe Kilit operasyon bölgesinde bir grup teröristi mağarada sıkıştırdığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu açıklandı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından söz konusu bölgedeki operasyonlara hız verildi. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdıkları öğrenildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, hain saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

Bakan Akar Şırnak'ta
Bakan Akar Şırnak'ta
Bakan Akar Şırnak'ta
Bakan Akar Şırnak'ta

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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