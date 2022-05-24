MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu (3) - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu (3)

24.05.2022 14:33
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu (3)

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu (3) - Son Dakika
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