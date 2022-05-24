MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu (4)

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.