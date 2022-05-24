MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu (4) - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu (4)

24.05.2022 14:55
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu (4)

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİMilli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

Şehit Güler için bakanlığın Twitter hesabından taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli'nin şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli'nin şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi Zeytin Dalı şehidi onbaşı Haydar Şenel'in son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı: Çocuğun eline krem sürmüş Zeytin Dalı şehidi onbaşı Haydar Şenel'in son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı: Çocuğun eline krem sürmüş
Kaynak: DHA

Abdulkadir Güler, Piyade, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu (4) - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:48 Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
14:04 Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:01:08. #1.12#
SON DAKİKA: MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement