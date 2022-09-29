Bakanlığın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.

Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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