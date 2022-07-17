Son dakika haber: MSB: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu" - Son Dakika
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Son dakika haber: MSB: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu"

17.07.2022 21:02
Son dakika haber: MSB: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu"

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda P. Tğm. Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda P. Tğm. Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Ömer Faruk Civelek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saygılarımızla" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MSB: 'Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: MSB: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu" - Son Dakika
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