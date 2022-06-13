MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu" - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu"

13.06.2022 18:26
MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ramazan Gök şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı' MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı' Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
18:08 Sağanak yağış 15 yaşındaki Efsun'un da canını alıyordu! Çevredekilerin müdahalesiyle su dolu çukurdan kurtarıldı
17:56 Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
17:39 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi
17:34 Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı
17:21 CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu
17:17 Kuşadası Sokak Festivali, 21 ülkeden gelen yüz binlerce turiste muhteşem anlar yaşattı
17:14 Galatasaray'da Dursun Özbek harekete geçti! Alman teknik direktör Marco Rose ile görüşme gerçekleşti
16:50 Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrollerine Berisha damgası! Fit haliyle dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 18:31:15. #1.12#
SON DAKİKA: MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement