Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

11.06.2022 20:38
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika

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