MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı etkisiz hale getirildi

28.05.2022 12:29
MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.


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Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi. MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi. İskenderunsporlu futbolcular, şehit Bican Kapılay'ın mevlidine katıldı İskenderunsporlu futbolcular, şehit Bican Kapılay'ın mevlidine katıldı
Kaynak: DHA

Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

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