MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı (2) - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı (2)

26.04.2022 16:20
MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı (2)

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİMilli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-Kilit' operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın da şehit olduğu açıklandı.

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-Kilit' operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın da şehit olduğu açıklandı. Bakanlığın açıklamasında, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Fırat Canlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı (2) - Son Dakika
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