Msb: 3 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı - Son Dakika
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Msb: 3 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı

24.05.2022 12:37
Msb: 3 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

MSB'nin internet sitesinde bugün yapılan açıklamada, Pençe Kilit operasyon bölgesinde üç askerin şehit olduğu, dört askerin de yaralandığı bildirildi. Yazılı açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz. Karadan ve havadan operasyonlara devam ediliyor."

Msb: 3 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı
Msb: 3 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı

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Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu (6) MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu (6)
Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Msb: 3 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı - Son Dakika


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