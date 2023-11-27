Teröristlerin hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bir askerin daha hastanede şehit olduğu duyuruldu.

2 ASKER ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALANDI

Dün akşam Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir." bilgisine yer verildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarında düzenlenen saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın da yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Kasım 2023 tarihinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. Saldırıda şehit sayısı 3'e yükselirken, yaralı 1 askerin ise tedavisine hastanede devam ediliyor.