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MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu P. Asb.... - Son Dakika

MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu P. Asb....

Son Güncelleme: 13.10.2023 08:11

MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu P. Asb. Kd. Çvş. Musa Esat Kaya şehit olmuştur.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir üs bölgesine teröristler yapılan taciz atışında Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Operasyon, Piyade, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu P. Asb.... - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu P. Asb.... - Son Dakika
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