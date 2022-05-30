Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Çıkan Çatışmada Yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş Şehit Oldu - Son Dakika
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Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Çıkan Çatışmada Yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş Şehit Oldu

30.05.2022 00:13
Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Çıkan Çatışmada Yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş’ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 27 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın hastanede şehit olduğunu duyuruldu. MSB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 27 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Muhammed Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Kaynak: ANKA

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