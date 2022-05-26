MSB Pençe Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen mağara görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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MSB Pençe Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen mağara görüntülerini paylaştı

26.05.2022 17:09

MSB Pençe Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen mağara görüntülerini paylaştıHAKKARİ Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe Kilit operasyon bölgesinde icra edilen arama ve tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınak ve mağaralarda ele geçirilen mühimmat görüntülerini paylaştı.

MSB Pençe Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen mağara görüntülerini paylaştı

HAKKARİ Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe Kilit operasyon bölgesinde icra edilen arama ve tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınak ve mağaralarda ele geçirilen mühimmat görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Terör yuvalarını yok etmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getiriyor" denildi.

MSB Pençe Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen mağara görüntülerini paylaştı
MSB Pençe Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen mağara görüntülerini paylaştı
MSB Pençe Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen mağara görüntülerini paylaştı
MSB Pençe Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen mağara görüntülerini paylaştı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa MSB Pençe Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen mağara görüntülerini paylaştı - Son Dakika


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