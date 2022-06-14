Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu

14.06.2022 00:23
Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe- Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe- Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğu bildirildi. Açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ramazan GÖK şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

YORUMLAR
500
PKK'nın 'girilemez' dediği yere operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi PKK'nın 'girilemez' dediği yere operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı
Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:23 Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek, sel ve su baskınlarına dikkat
00:21 Para meselesi yüzünde çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı
00:19 Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı
00:13 Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü
00:04 Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
23:51 Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 00:30:28. #1.12#
SON DAKİKA: Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement