MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Ümit Kesti, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert... - Son Dakika

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