Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Binbaşı şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Binbaşı şehit oldu

05.12.2022 23:50

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu açıkladı.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden gelen haber Türkiye'yi yasa boğdu. PYD/ PKK'lı teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Binbaşı şehit oldu

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehidin Adana Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, acı haberi eşine verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, şehadet haberini duyan yakınları taziyeye geldi. Acı haberin şehidin Adana'nın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ndeki babaevine de ulaştığı öğrenildi

Kaynak: ANKA
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Mehmet Duman, Komando, Piyade, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Binbaşı şehit oldu - Son Dakika

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