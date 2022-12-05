Milli Savunma Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Mehmet Duman, Komando, Piyade, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Binbaşı şehit oldu - Son Dakika

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